INCENDIO IN AUTOSTRADA. Fiamme a pochi metri dalle auto

CASERTA – Se nel weekend appena trascorso il traffico è stato congestionato, ma nei limiti, anche oggi si segnalano alcuni disagi, per fortuna lievi, sulle autostrade che attraversano la provincia di Caserta.

Oggi pomeriggio, lunedì, intorno alle ore 16:00, sulla Nola-Caserta, nei pressi dello svincolo tra la A30 e la A1 Milano-Napoli, un incendio al lato della carreggiata ha provocato fumo intenso sul tratto.

Intervenuti i vigili del fuoco per sedare le fiamme, come detto, ci sono stati rallentamenti e disagi, ma in maniera inferiore a quanto si potesse temere.