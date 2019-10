INCIDENTE A CAPUA. Guida senza patente un motorino rubato

CAPUA – Nella mattina odierna, gli Agenti Scelti Giovanni Dallorto e Paolo Santagata, intervenuti su un sinistro avvenuto in via Fuori Porta Roma tra un ciclomotore e un autoveicolo, hanno constatato che il ciclomotore era oggetto di furto avvenuto in Moncalieri e regolarmente denunciato dal proprietario.

Gli Agenti non hanno potuto che sequestrare il veicolo e invitare il conducente del ciclomotore , un senegalese di anni 22 S. B. con residenza a Martina Franca presso il Comando di Polizia.



Dagli accertamenti effettuati, oltre al furto, gli operatori constatavano che il ciclomotore era privo di assicurazione e il conducente non aveva mai conseguito la patente di guida.S. B. veniva denunciato all’A. G. per ricettazione oltre ai verbali amministrativi.