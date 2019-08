Dopo il terribile incidente sulla via del mare, la figlia dell’imprenditore Enrico Falocco e il figlio del ginecologo Parisella lottano in ospedale

SAN PRISCO/CASAPULLA (g.v.) – Sta lottando tra la vita e la morte la bellissima, da poco laureata, Lucrezia Falocco 24 anni di San Prisco rimasta coinvolta con il fidanzato Vincenzo Parisella in un rocambolesco incidente stradale in provincia di Frosinone. Figlia del noto imprenditore Enrico Falocco, originari di Casapulla, ex presidente della Casertana e attuale gestore con la famiglia della tenuta S. Ferdinando a S. Prisco, Lucrezia è attualmente ricoverata all’ospedale al policlinico ‘Umberto Primo’ di Roma, dove è stata trasferita con l’elicottero, mentre il fidanzato si trova al ‘Santa Scolastica’ di Cassino e non è in pericolo di vita. Ieri mattina intorno alle 4:30 del mattino, lungo la superstrada Cassino-Formia all’altezza di Pignataro Interamna, la coppia tornava da una festa, quando l’auto ha finito la corsa contro il guardrail. La vettura si è accartocciata su stessa incastrando, tra le lamiere, i due giovani ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberare i ragazzi. La giovane, seduta al lato passeggeri dormiva è rimasta gravemente ferita. Il giovane, figlio di un noto ginecologo di Caserta, che era alla guida ancora non ha chiarito la dinamica dell’incidente. Non è chiaro se qualche vettura gli abbia tagliato la strada, oppure, purtroppo, tutto sia accaduto in seguito ad un colpo di sonno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Pontecorvo. Amici parenti ieri sono stati al capezzale di Lucrezia. Tutti hanno fatto una preghiera speciale per lei, una giovane da una tempra d’acciaio che ci auguriamo possa superare presto questo brutto momento.