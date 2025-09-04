IL DRAMMA DELLA VARIANTE. Dopo il grave incidente, un giovane della protezione civile ha perso il braccio

Ieri mattina il grande ribaltamento, le condizioni di una delle vittime erano apparse subito molto serie

CASERTA – Si aggrava il bilancio dell’incidente avvenuto nella mattinata di ieri e che ha coinvolto quattro volontari della Protezione Civile del comune di San Nicola la Strada a bordo di un furgone Defender, ribaltatosi lungo la Variante Anas nei pressi dello svincolo San Clemente. (CLICCA E LEGGI)

Il 22enne rimasto incastrato sotto le lamiere ha subito l’amputazione di un braccio durante un delicato intervento chirurgico eseguito all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. La prognosi resta riservata. Gli altri tre feriti, invece, sono nelle cure dei medici della clinica Pineta Grande.

Resta ancora da definire la dinamica dell’incidente, stando alle prime ricostruzioni il fuoristrada avrebbe impegnato un tratto in curva in maniera sbilanciata, finendo per ribaltarsi sul fianco.