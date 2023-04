Incidente durante la processione, donna finisce in ospedale

Centrata in pieno da un’auto mentre era in sella alla sua moto.

ARIENZO/SANTA MARIA A VICO Una brutta giornata per una 43enne che, mentre era in sella alla sua moto, è stata centrata da un’auto ed è finita a terra. L’incidente, in via Ponte Trave, è avvenuto proprio mentre era in corso la processione pasquale. Tra l’altro, il conducente dell’auto non si è fermato a prestare soccorso alla malcapitata e sono stati i partecipanti alla processione ad allertare i soccorsi. La donna è stata poi trasportata in ospedale.