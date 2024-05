Schiacciato da un trattore mentre aiuta un amico nella sua azienda: ferito gravemente un 37enne

Ricoverato in terapia intensiva dopo essere stato sottoposto ad un delicato intervento

ALIFE – Non è ancora ben chiara la dinamica che ieri pomeriggio ha portato al ferimento di un giovane uomo rimasto schiacciato fra due trattori in manovra sul piazzale di un’azienda agricola ad Alife.

Un urto violentissimo che ha devastato l’addome spappolando un rene, la milza e lesionando la vena aorta. Sul posto i sanitari del 118 e il successivo trasferimento all’ospedale di Piedimonte Matese dove i medici hanno operato, per rimuove gli organi interni lesionati e per bloccare la copiosa emorragia della vena aorta.

Un intervento complicato che è servito a salvare la vita al giovane operaio, G. S., 37 anni, ricoverato in sala rianimazione, e costantemente monitorato.

Il giovane di professione operaio edile, ma anche con una certa dimestichezza nei lavori agricoli perché la madre è titolare di un’azienda agricola. Ieri aveva deciso di dare una mano ed un amico e mentre stavano sistemando del trinciato all’interno di un silos quest’ultimo in retromarcia con il trattore non lo avrebbe visto schiacciandolo contro il carrello.