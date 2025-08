Incidente durante le prove del Rally del Matese: coinvolto il figlio del sindaco di San Potito

Un’auto da gara si è ribaltata durante le prove preliminari a San Potito Sannitico. A bordo il pilota Marco Costantini e il navigatore Orlando Imperadore

SAN POTITO SANNITICO – Attimi di paura durante le prove preliminari del Rally del Matese, in programma nel pomeriggio. Un’auto da competizione, una Skoda R5 guidata dal pilota Marco Costantini di Piedimonte Matese con a bordo il navigatore Orlando Imperadore – figlio del sindaco Francesco Imperadore di San Potito Sannitico – si è schiantata contro un muretto lungo via Stracciagalli, alla periferia del paese. Dopo l’urto, il veicolo si è ribaltato più volte.

Fortunatamente, grazie ai dispositivi di sicurezza presenti a bordo, entrambi sono usciti praticamente illesi. L’episodio si è verificato in un’area priva di abitazioni, ma resta alta l’attenzione su un altro aspetto: alcuni team, nei tratti non competitivi, circolano a velocità eccessive, ben oltre i limiti consentiti, attraversando zone come Sepicciano con motori al massimo regime e senza rispettare appieno le regole del codice stradale.