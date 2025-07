Incidente frontale tra auto e moto, 30enne grave in ospedale

E’ accaduto poco fa in via Fontana Vecchia

CELLOLE – Incidente, pochi minuti fa, lungo via Fontana Vecchia, nella zona balneare del comune di Cellole. L’impatto, per cause in corso di accertamento cede coinvolte una moto e una vettura. Ad avere la peggio è stato il centauro a seguito di una caduta rovino

Si tratta di un 30enne che ferito è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato al pronto soccorso della clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Le condizioni del giovane sarebbero abbastanza gravi. I rilievi e la gestione della circolazione è stata affidata ai carabinieri della compagnia di Sessa Aurunca.