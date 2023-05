Incidente in A1: 4 feriti, due sono gravi

.

SANTA MARIA CAPUA VETERE/CASERTA – Grave incidente stradale questa notte in A1 nel tratto compreso tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord. Per cause ancora in corso di accertamento quattro vetture si sono scontrate. Sul posto si sono portate quattro ambulanze: due dei feriti più gravi sono stati trasportati all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, mentre gli altri due sono stati affidati alle cure dei medici del nosocomio di Marcianise.