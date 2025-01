Incidente in autostrada a MARCIANISE, muore ragazza 21enne. Gravemente ferito il fidanzato

Ferite altre due persone

MARCIANISE – Tragedia in autostrada nella notte. Una giovane donna ha perso la vita in un tamponamento che ha coinvolto tre veicoli. L’incidente si è verificato nei pressi del casello di Caserta Sud, al chilometro 745. La 21enne, di origine bulgara, è stata sbalzata fuori dall’auto dopo la collisione e ha perso la vita rimanendo intrappolata tra le lamiere del veicolo che si è schiantato contro il guardrail. Purtroppo, non c’è stato nulla da fare per lei.

Il suo fidanzato, un 21enne napoletano, è stato gravemente ferito e trasportato all’ospedale di Caserta. Gli altri due feriti, un uomo di 60 anni e uno di 55 anni, entrambi di Giugliano, sono stati assistiti sul posto e le loro condizioni non destano preoccupazioni. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Marcianise per i soccorsi, mentre la polizia stradale ha effettuato i rilievi necessari. La salma della giovane è stata trasferita all’istituto di medicina legale per l’autopsia.