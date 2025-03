INCIDENTE in autostrada: tir si scontra con auto e perde carico, due feriti

Chiusa l’arteria autostradale per permettere le operazioni di soccorso

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CAPUA – Dalle ore 17:30 due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, provenienti dalla del Comando, sono intervenute sull’autostrada A1 al Km 713, poco dopo il casello di Capua, per un incidente stradale. Giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno trovato un autocarro, adibito al trasporto di ortofrutta che, per cause da accertare, prima si è scontrato con un’autovettura e poi ha perso tutto il suo carico sulla sede stradale. Immediatamente si interveniva per estrarre i conducenti dai veicoli assicurandoli alle cure dei sanitari presenti sul posto con varie ambulanze per il successivo trasporto in ospedale.

Sul posto, oltre le due squadre, sono intervenuti anche un’autogrú dal Comando di Napoli, un elicottero dal nucleo di Pontecagnano ed un’autobotte. Chiusa l’arteria autostradale per permettere le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli; l’intervento è ancora in corso.