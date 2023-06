Incidente in bici per una 17enne, comunità in ansia 14 Giugno 2023 - 22:01

La caduta potrebbe essere stata provocata da un’auto in corsa RECALE – Grave incidente, questa notte, in via Municipio a Recale, dove una 17enne è rimasta ferita a seguito di una brutta caduta dalla bicicletta. Non è da escludere che la caduta possa essere stata causata da un’auto in corsa. Soccorsa in un primo momento da alcuni passanti. All’arrivo dell’ambulanza la giovane è stata trasportata all’ospedale di Caserta.