Incidente in moto, corsa in ospedale per un giovanissimo

Oggi, mercoledì

SANT’ARPINO – Un grave incidente stradale ha avuto luogo questa mattina a Sant’Arpino e ha coinvolto un minorenne. Il sinistro è avvenuto lungo Corso Atellano, nelle vicinanze di una farmacia. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo, mentre si trovava in sella alla sua moto, ha tamponato una macchina che stava svoltando verso via Pennacchio.

L’impatto è stato violento e il ragazzo è stato sbalzato a terra, colpendo i vetri del parabrezza. A causa della caduta, ha riportato alcune ferite, in particolare a un braccio.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, che sono arrivati sul posto con urgenza. Dopo aver prestato le prime cure, i medici hanno trasferito il giovane all’ospedale per ulteriori accertamenti e trattamenti.