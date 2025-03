INCIDENTE MORTALE. Scooter contro camion, muore 21enne. Indagato conducente del tir

All’arrivo di carabinieri e soccorsi il giovane era ancora vivo ma in condizioni disperate. A nulla sono valsi i tentativi di fargli salva la vita all’Ospedale del Mare dov’è stato trasportato in codice rosso

VOLLA – Un uomo di 21 anni, T.S. di origini moldave, è deceduto nella serata di ieri, 20 marzo, a seguito di un incidente in sella al suo scooter in via Palazziello a Volla.

Per cause ancora in corso di accertamenti il mezzo sul quale il giovane viaggiava si è scontrato frontalmente con un camion. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, l’uomo è stato trasportato in ospedale ma è deceduto poco dopo per le gravi ferite riportate. Stando ai primi rilievi, lo scontro sarebbe stato frontale.

Trasportato in codice rosso all’Ospedale del Mare i medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita, troppo gravi le lesioni riportate. Illeso, invece, il conducente dell’autoarticolato, R.G., 33enne napoletano iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale.

I rilievi e le indagini sono affidati ai carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco. I due veicoli coinvolti sono stati sequestrati, la salma del giovane è a disposizione dell’autorità giudiziaria in vista dell’ esame autoptico per il quale il pubblico ministero Aurelia Caporale, della Procura di Nola alla quale sono affidate le indagini, ha conferito l’incarico alla dottoressa Angela Serino al fine di stabilire le cause del decesso del 21enne. I familiari della vittima sono assistiti dall’avvocato Luigi Marrandino