Incidente nella notte a TEVEROLA: tre feriti gravi lungo la Strada Consortile

Uno dei feriti trasferito d’urgenza a Caserta, un altro ricoverato alla clinica Pineta Grande. Indagini in corso per ricostruire la dinamica

TEVEROLA – Nella notte tra venerdì e sabato, un violento incidente si è verificato lungo la Strada Consortile, nell’area industriale di Teverola, all’altezza del deposito di Mondo Convenienza. Erano circa l’una quando un’auto, per motivi ancora da chiarire, è uscita fuori strada schiantandosi con forza.

A bordo del veicolo si trovavano tre uomini stranieri, tra i 22 e i 41 anni. Il più giovane ha riportato un trauma cranico ed è stato trasferito con urgenza all’ospedale di Caserta. Il 41enne, invece, ha riportato lesioni più serie che hanno richiesto il ricovero presso la clinica Pineta Grande. Il terzo passeggero, 24 anni, ha subito diversi traumi ed è stato condotto anch’egli al nosocomio casertano per accertamenti.

L’intervento tempestivo del 118 e delle forze dell’ordine ha permesso di prestare i primi soccorsi e mettere in sicurezza la zona. Le indagini per accertare l’esatta dinamica sono in corso: non si esclude l’analisi di eventuali telecamere in zona. L’auto, gravemente danneggiata nella parte anteriore, è stata rimossa solo dopo il completamento dei rilievi. La strada è rimasta parzialmente chiusa per diverse ore. Le condizioni dei feriti sono serie ma nessuno sembrerebbe in pericolo di vita.