Incidente stradale a San Clemente: traffico bloccato lungo la Statale Appia

Carabinieri sul posto

CASERTA – Mattinata difficile nella frazione di San Clemente, dove un violento incidente stradale ha causato il blocco totale della circolazione lungo la Statale Appia. Il sinistro è avvenuto nei pressi dell’incrocio con via Sossietta Scialla, arteria che conduce al cantiere del nuovo Policlinico.

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i Carabinieri per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica, mentre un’ambulanza ha prestato i primi soccorsi agli occupanti dei veicoli coinvolti.

La viabilità risulta completamente congestionata a causa della presenza dei mezzi incidentati e delle squadre di emergenza, con lunghe code che si sono formate in entrambe le direzioni di marcia.