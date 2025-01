INCIDENTE SUL LAVORO al cimitero. Operaio cade da un’impalcatura e si ferisce

Sul cantiere e sulla regolarità indagano i carabinieri su ordine della Procura di Santa Maria Capua Vetere

SANTA MARIA CAPUA VETERE/SAN TAMMARO – Incidente sul lavoro per un operaio 40enne di Santa Maria Capua Vetere. L’uomo, non è ben chiaro che tipo di intervento stesse eseguendo, è caduto da un ponteggio nel cimitero di San Tammaro. L’episodio si è verificato l’ultimo giorno dell’anno, l’operaio ha riportato ferite che i medici non avrebbero, fortunatamente, giudicato gravi. Sul cantiere e sulla regolarità indagano i carabinieri su ordine della Procura di Santa Maria Capua Vetere.