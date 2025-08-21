Incidente sul lavoro: braccio incastrato nel macchinario, ferito un operaio

A seguito dell’incidente, sul luogo di lavoro è giunto anche l’ispettore del lavoro, insieme ai carabinieri, per avviare gli accertamenti necessari a stabilire eventuali responsabilità

PIGNATARO MAGGIORE – Momenti di paura ieri mattina a Pignataro, lungo la Statale Appia, dove si è verificato un grave incidente sul lavoro all’interno di un’azienda di telecomunicazioni.

Un operaio di 59 anni, originario di Napoli, è rimasto incastrato con il braccio all’interno di un macchinario durante le operazioni lavorative riportando una frattura e diverse ferite lacero-contuse.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi: sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che, dopo aver liberato l’operaio dal macchinario, gli ha prestato le prime cure prima del trasferimento in ospedale.

A seguito dell’incidente, sul luogo di lavoro è giunto anche l’ispettore del lavoro, insieme ai carabinieri, per avviare gli accertamenti necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e chiarire eventuali responsabilità.