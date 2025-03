ULTIM’ORA. Incidente sul lavoro, operaio cade da un’altezza di 6 metri: morto sul colpo

Secondo una prima ricostruzione l’uomo stava lavorando a riparazioni idrauliche

CASALNUOVO – Incidente sul lavoro questa mattina Casalnuovo di Napoli dove un operaio di 60 anni è deceduto dopo essere precipitato da una tettoia alta circa 6 metri. La tragedia si è consumata in un condominio di via Belli. Secondo una prima ricostruzione l’uomo stava lavorando a riparazioni idrauliche quando, per cause da chiarire, ha perso l’equilibrio precipitando nel vuoto. Lo schianto è stato fatale. Sul posto il personale del 118, che ha potuto solo constatare il decesso.