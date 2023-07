INCIDENTE SUL LAVORO. Operaio precipita da un’altezza di 6 metri: corsa in ospedale

Vittima un 50enne di Marcianise che sarà ora sottoposto a intervento chirurgico.

MACERATA CAMPANIA/MARCIANISE. E’ accaduto intorno alle 13: l’ennesimo incidente sul luogo di lavoro. Vittima un operaio 50enne di Marcianise che era al lavoro nei pressi di via Trieste, a Macerata Campania.

L’uomo stava procedendo a degli interventi di messa in sicurezza di una palazzina quando, per cause che ora saranno al vaglio degli inquirenti, ha fatto un volo di oltre 6 metri, precipitando dalla tettoia dell’abitazione. Nonostante il volo e le ferite, non ha perso conoscenza e, pare, non abbia subito lesioni interne. sul posto sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno poi trasferito all’ospedale di Caserta. Indagano i carabinieri.