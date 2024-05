Incidente sul Vialone. Perde il controllo dell’auto e finisce in una cunetta: soccorritori sul posto

Nel territorio di Marcianise

MARCIANISE -Incidente, questa mattina poco dopo le 8,00, lungo Viale Carlo III nel territorio di Marcianise. Una donna alla guida di un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, ne ha perso il controllo finendo fuori strada ribaltandosi in una cunetta.

Inizialmente si è temuto il peggio ma fortunatamente la guidatrice avrebbe riportato ferite non preoccupanti. Affidata alle cure dei sanitari del 118 e trasportata al vicino nosocomio per le cure del caso