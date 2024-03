Incidente sulla Domiziana, coinvolta anche una volante della polizia

Disagi alla circolazione

MONDRAGONE – Incidente lungo la strada statale Domiziana nel territorio del comune di Mondragone, in località Pescopagano, coinvolta anche un’auto della Polizia di Stato. Resta da chiarire la dinamica ma per fortuna non si registrano feriti gravi. I rilievi del sinistro sono stati affidati agli agenti della Polizia Municipale di Mondragone. Il traffico nella zona è rallentato per consentire il completamento delle operazioni di soccorso e dei rilievi utili per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.