Incidente sulla Provinciale: scontro tra auto e furgone, ferita insegnante

PIEDIMONTE MATESE/RIARDO – Probabilmente a causa del manto stradale reso viscido dalla pioggia, nella mattinata di oggi si è verificato un violento incidente sulla strada provinciale che collega Alife a Piedimonte Matese. Coinvolti nel sinistro un’auto e un furgone, scontratisi frontalmente per cause ancora in corso di accertamento.

Ad avere la peggio è stata la donna al volante della vettura, un’insegnante, di Riardo, che si stava recando a scuola, a Piedimonte Matese, per iniziare la giornata di lavoro.

Dopo l’impatto, sono immediatamente scattati i soccorsi: la donna è stata estratta dall’abitacolo e affidata alle cure del personale del 118.

Trasportata presso l’ospedale di Piedimonte Matese e affidata alle cure dei medici.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso mentre la polizia municipale si è occupata di gestire la viabilità, fortemente rallentata