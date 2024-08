Per cause ancora in corso di accertamento un’auto si è ribaltata

CASTEL VOLTURNO – Schianto sulla variante all’altezza di Castel Volturno. Per cause ancora in corso di accertamento un’auto si è ribaltata; stando alle prime informazioni ci sarebbero feriti

Le forze dell’ordine e un’ambulanza si sono precipitati sul posto al fine di prestare soccorso ai feriti e di mettere in sicurezza l’area