Incidente sulla via del mare: padre 51enne finisce all’ospedale

SPARANISE (red.cro.) – Con le prime giornate di caldo arrivano anche i primi incidenti sulle strade che portano verso il litorale.

Nel primo pomeriggio di ieri ad avere la peggio in un scontro stradale è stata una famiglia: il padre, 51 anni, è stato portato all’ospedale di Sessa Aurunca per un trauma toracico, mentre la moglie e la figlia sedicenne non hanno riportato conseguenze.

Il tutto è successo sull’abbia, nel territorio di Sparanise, non molto distante dallo svincolo verso le zone balneari.