Incidente sull’Appia, Rocco muore a 51 anni: fissati i funerali

Deceduto nel tragico schianto di domenica scorsa

ARIENZO (Lidia e Christian de Angelis) Fissati I funerali del 51enne Rocco Esposito Cozzolino deceduto domenica scorsa in un incidente stradale a Forchia. Nel sinistro mortale sono rimaste coinvolte tre automobili. Rocco originario della provincia di Napoli ma residente da qualche anno ad Arpaia. Abitava a poca distanza dal punto in cui è avvenuta la tragedia. Quando è scattato l’allarme, lo scenario che si è presentato agli occhi dei soccorritori è stato terribile: per il 51enne non c’era già più nulla da fare. L’uomo lascia la moglie Clementina e il figlio Felice. I funerali si terranno oggi alle 17:30 nella chiesa di San Michele Arcangelo. Tantissimi i messaggi di cordoglio per i familiari