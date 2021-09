SANTA MARIA CAPUA VETERE – Una 28enne di Santa Maria Capua Vetere, incinta di 8 mesi, ha scoperto di essere positiva al covid ed è finita in Terapia Intensiva. Il bambino è nato e sta bene. E’ stata la sorella a raccontare la storia con un post condivido sulla pagina ciò che vedo in città SMCV che pubblichiamo integralmente qui in basso: