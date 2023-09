INCREDIBILE. Carabinieri sequestrano mezza chiesa: lavori abusivi dentro e fuori la parrocchia

TEANO – Sono arrivati i carabinieri davanti alla chiesa San Marcello Papa, all’interno del territorio della piccola frazione di Pugliano, comune di Teano.

Ma non si è trattato di un momento di preghiera. Le attività di restauro dell’edificio sarebbero stati messi in piedi in assenza dei necessari permessi e autorizzazioni da parte della Soprintendenza. Per questo motivi, le forze dell’ordine hanno sequestrato una parte interna e una esterna della chiesa.

Cercheremo di approfondire bene questa particolarissima vicenda nelle prossime ore. Per ora possiamo dirvi che mezza chiesa è sotto sequestro ma domani verrà comunque celebrata messa.