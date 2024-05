Condannato per riciclaggio, il giudice lo affida in prova ai servizi sociali

Accolta l’istanza presentata dal difensore, l’avvocato Ferdinando Letizia

CASTEL VOLTURNO – Affidamento in prova per Massimo Di Bernardo, 48enne di Castel Volturno, condannato per riciclaggio, a 4 anni e 6 mesi di reclusione, attualmente ristretto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, Francesco Uccella

Il magistrato di sorveglianza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Marco Puglia, ha accolto l’istanza avanzata dal difensore del 48enne, l’avvocato Ferdinando Letizia concedendo il beneficio dell’affidamento in prova a fronte dei 12 mesi già scontati in cella