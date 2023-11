Infermiera in coma dopo intervento estetico in Turchia

Ora è ricoverata all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano.

GRAZZANISE. Si era recata in Turchia per effettuare un intervento chirurgico, l’infermiera 49enne, originaria di Grazzanise, che ora è ricoverata all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.

Una vera e propria Odissea quella vissuta dalla donna, tanto che il padre si è recato lui stesso in Turchia per occuparsi del trasferimento della figlia in Italia. Trasferimento che poi è avvenuto grazie ad un volo speciale atterrato a Napoli e, di qui, il trasferimento a Caserta. Sembra che la donna, ora in stato di coma, abbia accusato il malore già nelle fasi preparatorie dell’intervento chirurgico. Sul caso indagano le forze dell’ordine.