Iniziato oggi il processo per estorsione per alcuni esponenti del Clan dei Casalesi: TUTTI I NOMI

GRAZZANISE/SANTA MARIA CAPUA VETERE (T. P.) – Questa mattina, dinanzi al tribunale di Napoli, alla presenza del PM Maurizio Giordano, è stata celebrata la prima udienza preliminare per gli abbreviati a carico di alcuni esponenti del clan dei Casalesi accusati di estorsione.

Secondo l’accusa avrebbero costretto la famiglia Zaccariello di Teverola a vendere un determinato appartamento al posto di altri sotto minaccia mafiosa. Il processo è stato aggiornato all’11 novembre per ascoltare il neo collaboratore Francesco Zagaria, detto “Ciccio a brezza” per anni capozona del gruppo di Michele Zagaria nell’area di Capua e dintorni.



Oltre a lui sono imputati,, moglie del boss, 46 anni, di San Prisco;, 49 anni, di Grazzanise;, 44 anni, di San Prisco;, 27 anni, di Grazzanise;, 52 anni, di Grazzanise;, 42 anni, di Capua.

Tutti gli imputati hanno scelto il rito abbreviato. Nel collegio difensivo gli avvocati Mario Mangazzo, Alberto Martucci, Paolo Raimondo, Angelo Raucci e Giuseppe Tessitore per Zagaria.