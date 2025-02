Inseguimento in auto per il centro storico con “fumo” e soldi: CONDANNATO 30enne casertano

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

BELLONA – La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di Fabio D.R. 30enne di Bellona, condannato a sei mesi di carcere e a una multa di 1.032 euro per il reato di detenzione di droga a fini di spaccio.

Il giovane caleno aveva chiesto che la sua condanna fosse annullata, sostenendo che il fatto non fosse un reato e che comunque meriterebbe una pena più leggera. Tuttavia, la Corte ha deciso che non ci sono errori nella condanna e ha confermato la decisione dei giudici precedenti.

In particolare, il 30enne era stato trovato con 35 grammi di hashish, suddivisi in dosi, e con una somma di denaro significativa. Anche se aveva tentato di scappare dall’arresto, poi avvenuto dopo un inseguimento di circa un km protrattosi anche per il quartiere storico di Capua, i giudici hanno escluso che il suo caso fosse abbastanza leggero per una riduzione della pena.

La Corte ha quindi obbligato il giovane a pagare le spese processuali e una somma di 3.000 euro a favore della Cassa delle Ammende.