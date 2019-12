INTERPORTO GATE. Giuseppe Barletta si dà malato, il difensore Antonio Di Pietro esordisce chiedendo per Spasiano….

MARCIANISE – (tp) Giudizio immediato in questi momenti per i tre imputati dello scandalo Interporto (per tantissimi permessi illegali) dinanzi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere preside Donatiello pm Occhionero. Sotto accusa Giuseppe Barletta, Gennaro Spasiano e Antonio Campolattano. La difesa di Barletta (avvocato Mauro Iodice) ha presentato un legittimo impedimento per gravi motivi di salute. Il presidente ha rinviato a giovedì prossimo per incarico peritale. Tra i difensori di Spasiano (detenuto agli arresti domiciliari) presente il famoso Antonio Di Pietro che ha chiesto di depositare per giovedì prossimo la richiesta di scarcerazione per il suo cliente.