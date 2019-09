Investe e uccide un bambino di 8 anni, denunciata la donna alla guida dell’auto

PIETRAVAIRANO (red.cro.) – La donna al volante dell’auto che ha investito il bambino è stata identificata e denunciata a piede libero. Sull’incidente indagano i carabinieri della Compagnia di Capua: nei confronti della donna, residente in un paese vicino, non è stato disposto l’arresto, dato che subito dopo l’impatto si è fermata per prestare soccorso.

Il piccolo, secondo quanto accertato dai carabinieri della locale stazione e della compagnia di Capua, era in compagnia di un parente mentre attraversava una strada nei pressi del cimitero di Pietravairano; improvvisamente e’ sbucata un’auto condotta da una donna che lo ha centrato in pieno. Forse la donna stava sorpassando una vettura ferma, per cui potrebbe non aver visto il bimbo che attraversava (GUARDA IL VIDEO).