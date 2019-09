IL VIDEO. Bimbo di 8 anni muore dopo l’investimento. La comunità in lutto

PIETRAVAIRANO – E’ deceduto questa mattina, Giuseppe, il bimbo di 8 anni, investito ieri sera nei pressi del cimitero di Pietravairano mentre attraversava la strada con lo zio, da un’auto guidata da una donna che poi si è fermata per prestargli soccorso.

Il piccolo è spirato questa mattina alle 5 all’ospedale Santobono di Napoli, dove i medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita e dove era stato trasportato, scortato dai carabinieri, per la serietà delle ferite riportate. La notizia ha portato disperazione e sconforto nell’intero paese.

Nei confronti della donna che lo ha investito, non è stato al momento disposto l’arresto. Indagano i carabinieri casertano per cercare di capire l’esatta dinamica dell’incidente e le responsabilità di tutti in questa tragica vicenda.

