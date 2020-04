CASERTA/TEVEROLA – Investì e uccise due ragazzi in bici sulla statale 7 bis a Teverola, fissato il processo d’Appello per Antonio Corvino, 43enne di Caserta. L’uomo è accusato di duplice omicidio stradale e dovrà presentarsi a metà maggio dinanzi i giudici. In primo grado fu condannato a 6 anni di reclusione.

Dopo l’investimento, il 43enne non si fermò a prestare soccorso a Yayandonky Soumare e Fati Njai che stavano percorrendo in bici la strada.