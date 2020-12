Investito e ucciso dal treno in corsa. Traffico ferroviario in tilt per ore

FALCIANO DEL MASSICO – Un uomo è stato investito è ucciso sui binari fra le stazioni di Villa Literno e Falciano del Massico. Sul posto, allertate dallo stesso macchinista, le forze dell’ordine per i rilievi del caso. Sotto la lente d’ingrandimento la dinamica dei fatti, ancora da chiarire. La tratta Napoli-Roma via Formia ha subito grossi disagi, con i pendolari in attesa per ore sulle banchine delle stazioni e ritardi di oltre 120 minuti. Molti treni sono stati deviati su altri percorsi. Solo dopo ore la stessa Trenitalia ha annunciato che, conclusi gli accertamenti giudiziari, il traffico ferroviario è ritornato alla normalità.