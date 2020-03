IORESTOACASA. Guarda il video realizzato dagli alunni della scuola media “Pietro Giannone”

Caserta (Pm) – La pandemia di coronavirus sta mettendo a dura prova il Paese, a cominciare dalla scuola. La quale, tuttavia, non si è lasciata cogliere impreparata e pare essersi adattata alla nuova realtà della minaccia alla salute pubblica e che non permette agli alunni, gli studenti, dagli asili all’università, di trovarsi nelle proprie classi.

La teledidattica, con varie modalità e con le immancabili difficoltà, sta sopperendo alle necessità dell’insegnamento, senza la quale ci sarebbe stata inevitabilmente la perdita dell’anno scolastico, che per tal modo, invece, pare avviato alla sua regolare conclusione, sia pure attraverso gli adattamenti resi necessari dalla situazione.

Lezioni e compiti svolti attraverso i collegamenti garantiti dalla rete internet, dopo un primissimo rodaggio, sembrano oggi già quasi entrati nel costume scolastico.

Sorprendenti maestre elementari dialogano attraverso WhatsApp con i loro bambini anche per rassicurarli. Nelle scuole superiori è un fiorire di iniziative didattiche e sociali. Il mondo universitario, già aduso allo strumento informatico, lo sta ulteriormente sperimentando.

Caserta non fa eccezione in questo senso. Così proponiamo ai nostri lettori il video realizzato e postato sul sito del proprio istituto dai ragazzi della classe II D della scuola media Pietro Giannone dell’omonimo corso cittadino. L’iniziativa aderisce al progetto nazionale #iorestoacasa, promosso, con il patrocinio dell’agenzia governativa Agid (Agenzia per l’Italia Digitale) dal sito mondiale di informazione, cultura ed attualità Mashable, attivo in Italia dallo scorso anno.

Le immagini trasmettono, con l’inventiva propria dei ragazzi, il fondamentale messaggio di ridurre al minimo, di quasi azzerare, le uscite e gli assembramenti, per superare l’emergenza del coronavirus, secondo le indicazioni della protezione civile e delle autorità sanitarie, sfruttando il tam-tam della rete. E le scene dove si vedono gli studenti impegnati nello studio a casa vogliono essere il loro implicito riconoscimento e ringraziamento agli operatori sanitari impegnati in prima linea in questi giorni difficili.

Lo scorcio di un ambiente interno della scuola media P. Giannone.

Questo il video realizzato dagli studenti.