Ispettori del lavoro in un cantiere edile al centro di CASERTA: denunciate 4 persone, quasi 13mila euro di multa

Cantiere destinato al completamento di un fabbricato in costruzione

CASERTA – Nell’ambito di controlli congiunti per la verifica del rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, i Carabinieri della Stazione di Caserta, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro e a funzionari dell’Ispettorato Territoriale, hanno effettuato un’ispezione in un cantiere nei pressi del centro cittadino, destinato al completamento di un fabbricato in costruzione.

All’esito dell’accesso ispettivo, quattro persone sono state deferite in stato di libertà per diverse violazioni alle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori.

L’amministratore unico dell’impresa affidataria è accusato di non aver indicato tutte le ditte operanti nel Piano Operativo di Sicurezza (POS), di non averne verificato i POS e la patente a punti, e di non aver predisposto un sistema idoneo di accesso ai lavori in quota, né nominato un preposto per la vigilanza.

Il socio amministratore di un’impresa esecutrice, operante nell’isolamento termico, è stato denunciato per la mancata predisposizione di adeguate protezioni contro le cadute dall’alto, per la mancata formazione dei lavoratori sui dispositivi di protezione individuale (DPI) e per aver esercitato l’attività senza patente a punti, presentando inoltre un POS carente dei contenuti minimi previsti.

Anche il titolare firmatario e l’amministratore unico di due ditte nel settore dell’impiantistica elettrica sono stati denunciati per non aver fatto sottoporre a visita medica preventiva un lavoratore ciascuno.

Le violazioni hanno comportato ammende per un totale di 12.605 euro e sanzioni amministrative per 2.854 euro. Durante i controlli sono stati identificati 12 lavoratori, tutti regolarmente contrattualizzati.