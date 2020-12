I NUMERI DEL COVID. CAMPANIA Terapie intensive nascoste da De Luca, evidentemente ci sono magagne. Ecco cosa ci hanno risposto dall’Unità di Crisi e dal Ministero. LE CIFRE E LE TABELLE

E’ il ministero che inchioda il presidente di Regione. Abbiamo interpellato l’Ufficio stampa della Task Force guidata da Italo Giulivo, che fondamentalmente se n’è lavato le mani

COVID IN CAMPANIA

Sono 1.067 i nuovi casi di contagio in Campania a fronte di 18.426 tamponi processati. Lo comunica l’Unità di crisi della Regione Campanaia, evidenziando che dei nuovi positivi 100 sono sintomatici, 967 asintomatici. Sono 2.360 i guariti e 19 le vittime di cui 11 decedute nelle ultime 48 ore e 8 in precedenza, ma registrati ieri. Sono 107 i posti letto occupati in terapia intensiva (656 il totale dei posti disponibili); 1.513 i posti letto di degenza occupati (3160 i totali disponibili). Ancora oggi il ministero della Salute rende nota la mancata segnalazione dei malati in terapia intensiva, precisamente nel numero riguardante i nuovi ingressi. Quindi, mancherebbero ancora delle scorse settimane e soprattutto il perché di questa assenza numerica.

Nei giorni scorsi siamo entrati in contatto con l’Ufficio Stampa dell’Unità di Crisi e del Ministero della Salute. Da Napoli la risposta è stata abbastanza particolare. Chi si occupa della comunicazione con la stampa per la task force regionale ci ha spiegato che all’Unità si occupano della stesura dei dati, ma non del conteggio. In pratica: fanno il tabellone ma fondamentalmente non hanno una precisa contezza del numero dei malato effettivamente in Terapia Intensiva. E per un ente che si occupa di coronavirus, non avere un quadro esatto dei malati da coronavirus negli ospedali non è un buon viatico, però, prima di chiederci chi siamo, ci hanno confermato telefonicamente di aver girato la nostra mail a chi di competenza. Dal ministero della Salute, invece, hanno precisato immediatamente che da parte loro ricevono solo i dati dalle regioni, “se la Campania non li ha inviati, non ci sono“.

COVID IN ITALIA

Sono 14.522 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, per un totale di 1.991.278 dall’inizio dell’epidemia. In calo i morti nelle ultime 24 ore che sono stati 553. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese. Quanto ai tamponi effettuati, oggi sono 175.364 rispetto ai 166.205 di ieri, con il rapporto positivi-tamponi stabile all’8,2 per cento. Scende il numero degli attualmente positivi che sono 598.816, in calo di 7.139 unita’ rispetto a ieri. Aumentano i dimessi/guariti odierni che sono 20.494, per un totale di 1.322.067 dall’inizio dell’epidemia. Sono 2.624 le persone ricoverate in terapia intensiva, 63 in meno rispetto a ieri. I ricoverati in ospedale con sintomi sono invece 24.546 (402 in meno rispetto a ieri). A livello territoriale, le regioni con il maggior numero di contagi sono il Veneto (3.357), la Lombardia (2.153), l’Emilia Romagna (1.129), la Campania (1.067) e il Lazio (946).