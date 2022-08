Jova Beach Party. Stasera e domani i concerti, anche Italia Nostra attacca Jovanotti

Caserta – Il tour estivo dell’effervescente rapper e cantautore Jovanotti, che – come ne dice il titolo Jova Beach Party – si svolge in giro per le spiagge italiane, sta suscitando polemiche a non finire, per l’opposizione degli ambientalisti radicali, secondo i quali – per stare, ad esempio, alla dichiarazioni rese dall’ornitologo e già presidente del parco nazionale del Vesuvio Maurizio Fraissinet nonché firmatario di una lettera con la quale ha chiesto alla regione Campania l’annullamento dello spettacolo a causa del suo impatto ambientale – «Chiunque abbia un minimo di conoscenza della natura sa che concentrare migliaia di persone con musica ad alto volume in un’area dunale provoca un impatto negativo sulle piante e sugli animali. In natura si entra in punta di piedi, come in un museo». Diciamo ambientalisti radicali, senza insulto alcuno, ovviamente, solo perché il ciclo dei concerti, come sottolineano gli organizzatori, si avvale della collaborazione del Wwf, a sua volta associazione internazionale di tutela della natura.

Questo tipo di reazioni non è nuovo poiché ha accompagnato puntualmente le passate edizioni e si riscontra anche per gli appuntamenti di quest’anno, che sono cominciati lo scorso due luglio dalla spiaggia di Lignano Sabbiadoro (UD) e che proseguiranno fino al 10 settembre quando si concluderanno a Milano. In alcuni casi, i toni si sono fatti aspri e sono corsi persino degli esposti all’autorità giudiziaria, come nel caso di Viareggio per i prossimi spettacoli del 2 e 3 settembre, programmati su quella spiaggia del Muraglione, considerata, dagli autori della denuncia, sito naturale protetto. Lì, la procura di Livorno, competente per territorio, ha aperto un’inchiesta in relazione alla ipotesi di attentato all’integrità dell’habitat naturale. Sul punto è da registrare la singolare reazione del sindaco viareggino, che, negando la contestazione ed appreso dell’iniziativa giudiziaria ha pubblicato sui social una foto in cui lo si vede affacciato alla finestra, con la scritta “Serve pazienza.Ma tanta, tanta, tanta, tanta pazienza”.

Com’è noto, oggi e domani sabato, la manifestazione musicale farà tappa a Castel Volturno, sulla spiaggia di uno dei lidi della riviera castellana.

In proposito ci è pervenuto, da parte della sezione casertana di Italia Nostra, il comunicato stampa di disapprovazione e di censura della scelta del sito, ritenuto particolarmente fragile dal punto di vista ambientale. Lo pubblichiamo anche in relazione alle argomentazioni tecniche addotte e per la tradizione autenticamente liberale di CasertaCe.net di dare il suo spazio a tutte le voci del dibattito pubblico.