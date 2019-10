JUVECASERTA. Dopo il ferimento di un tifoso, chiusa la Tribuna Pasta Reggia

CASERTA (red.cro.) – Lo Sporting Club Juvecaserta comunica che, a seguito dell’incidente occorso in occasione della gara con Roseto sulla Tribuna Pasta Reggia, per motivi di sicurezza, giusto quanto disposto dalle competenti autorità, lo stesso settore non sarà utilizzabile in occasione della gara odierna con l’Extralight Montegranaro. Pertanto, i biglietti per la Tribuna Pasta Reggia non saranno in vendita e gli abbonati a tale settore, previa esibizione del titolo di ingresso, per la sola gara odierna, potranno utilizzare i posti liberi del parterre antistante la curva 4 stelle e quelli di tribuna numerata. L’area del palazzetto è stata chiusa su disposizione della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in seguito all’incidente avvenuto durante la partita interna con Roseto, quando un tifoso cadde in tribuna e rimase ferito. La società si scusa per il disagio e comunica di aver già dato incarico ad un tecnico per ottemperare alle prescrizioni adottate ieri sera dalla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.