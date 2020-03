Kit anti-contagio venduto a 50 euro, ma è una truffa. Ditta casertana “sommersa” di proteste: “Non c’entriamo, è un caso di omonimia”

CASERTA – Lorenzo Mainolfi, proprietario della MGT Group, azienda casertana, ha spiegato a Le Iene che il nome della sua attività è stata usato da alcuni sciacalli che hanno messo in vendita a 50 euro un kit contenente un flacone di immunogel e due mascherine. Molti lo hanno ordinato online ed hanno ricevuto solo dei semplici guanti in lattice. Da qui, gli acquirenti hanno contattato la ditta per lamentarsi della consegna. In realtà, l’azienda di Mainolfi era all’oscuro di tutto, trattandosi di un caso di omonimia.

Qui sotto il video.