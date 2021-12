La Bcc Terra di Lavoro “S. Vincenzo de’ Paoli” celebra cento anni al servizio delle famiglie e del territorio: cerimonia-evento martedì alla Reggia

Il 14 dicembre nel Palazzo vanvitelliano i vertici nazionali e regionali della Banca di credito cooperativo che a breve aprirà una nuova sede a Nola. Il presidente Roberto Ricciardi: “Da un secolo sosteniamo la nostra comunità”

CASERTA “E’ un evento storico quello che ci apprestiamo a celebrare. La nostra banca nacque cento anni fa, istituita da don Lorenzo Centore e da allora, serve la comunità ed il territorio”. Roberto Ricciardi, presidente del Cda della Banca di Credito cooperativo Terra di Lavoro “S. Vincenzo de’ Paoli” ha presentato così l’evento che si terrà il prossimo 14 dicembre nella Reggia di Caserta per celebrare, appunto, un secolo di storia della Bcc. Una manifestazione che vedrà la partecipazione delle massime autorità cittadine: saranno, infatti, presenti il prefetto Giuseppe Castaldo, il questore Antonio Borrelli, i sindaci di Terra di Lavoro e, ovviamente, i vertici della Bcc nazionale e regionale. In questa occasione sarà anche presentato il libro del centenario “Un secolo da protagonista dell’economia locale” scritto e curato da Carlo Santoro, già presidente della Cassa rurale artigiana di Casagiove.

Fondata nel 1921 e allora chiamata Cassa Rurale S. Vincenzo de’ Paoli di Casagiove, oggi la Bcc conta filiali che vanno dal basso Lazio a Nola dove, a breve, aprirà una nuova sede. “La nostra missione non va confusa con quella degli altri istituti di credito – ha sottolineato stamattina il presidente Ricciardi -. Il nostro obiettivo è sostenere il territorio, i cittadini, le famiglie di questo territorio e le imprese. Non ci limitiamo ad erogare prestiti e raccogliere risparmi. Il nostro profitto, infatti, finisce nel bilancio sociale e tali fondi vengono utilizzati per azioni concrete per lo sviluppo ed il rilancio di Terra di Lavoro”.

Antonio Francese, direttore generale della Bcc Terra di Lavoro, ha ricordato che l’istituto dà lavoro a 79 dipendenti, che la banca sviluppa all’incirca 790 milioni di montante ed ha una raccolta diretta di quasi 450 milioni di euro, che rappresentano, poi, la fiducia che il territorio riconosce al Credito cooperativo.

Nel dettaglio dell’evento che si terrà martedì, è sceso poi il vice presidente Alessandro Della Valle che ha voluto anche ricordare la manifestazione tenutasi pochi mesi fa nel Real Sito del Belvedere di San Leucio che ha visto, tra le altre cose, la premiazione dei soci che hanno compiuto 25 anni di presenza nella compagine sociale. A presentare l’evento “100’anni di gratitudine” , martedì 14 nella Reggia vanvitelliana, sarà Ciro Cacciola.