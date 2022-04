La Bcc Terra di Lavoro “San Vincenzo de’ Paoli” approva il bilancio e rinnova le cariche sociali

Il 29 aprile l’assemblea dei 4245 soci. L’Istituto conferma anche per il triennio 2018/2021 la crescita, l’incremento delle quote di mercato e della solidità patrimoniale.

CASAGIOVE Si terrà giovedì 28 aprile in prima convocazione e venerdì 29 in seconda convocazione l’Assemblea dei Soci della BCC Terra di Lavoro S. Vincenzo de’ Paoli per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2021 e il rinnovo delle cariche sociali. I 4.245 soci, però, non avranno la possibilità di partecipare in presenza perché l’assemblea si terrà anche quest’anno con la modalità del rappresentante designato, che nel caso della BCC Terra di Lavoro è il Notaio Paolo Provitera, nonostante le restrizioni anti-Covid vengano gradatamente revocate. L’assemblea col rappresentante designato è prevista dal cosiddetto ‘Decreto Cura Italia’ del 2020, confermato dal ‘Decreto Milleproroghe’ di fine 2021.

“Abbiamo incaricato il regista Rino Della Corte – queste le parole del Presidente della BCC Terra di Lavoro Roberto Ricciardi – di preparare 4 video dimostrativi, uno sulle modalità di voto, uno per la presentazione dei candidati al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale uno per i dati di bilancio e uno per le attività sociali fatte in questi 3 anni di attività, da presentare ai soci e saranno pubblicati nell’area riservata ai soci sul nostro sito”.

L’Istituto Casagiovese conferma anche per il triennio 2018/2021 la crescita, l’incremento delle quote di mercato e della solidità patrimoniale. Risultati ottenuti grazie all’impegno di tutti, Consiglio d’Amministrazione, Collegio Sindacale, Direzione e Personale che insieme ed in sinergia hanno svolto un intenso e proficuo lavoro e i risultati conseguiti lo dimostrano.

“Lo scorso anno l’assemblea, tenuta con la stessa modalità del rappresentante designato, – riferisce il Vice Presidente del C.d.A. Alessandro Della Valle – fu tenuta addirittura in prima convocazione grazie alla massiccia partecipazione dei soci, fatto storico nelle BCC”. Per la proposta di candidature al rinnovo delle cariche sociali abbiamo scelto la linea della continuità – prosegue Ricciardi – con il passato Consiglio di Amministrazione visti i risultati ma soprattutto le competenze e le professionalità espresse. Avremo – conclude – una maggiore rappresentanza del territorio avendo scelto candidati anche di Aversa e Marcianise.

La BCC Terra di lavoro, si aspetta quindi numerose deleghe per l’appuntamento dell’Assemblea al 28 e 29 aprile.