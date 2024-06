LA CASERTA GIOVANE CHE VINCE. Ragazzo di San Prisco primo nel concorso di ricerca sulla mobilità sostenibile

Nel giorno 11 maggio il MOB (concorso nazionale per la ricerca sulla mobilità sostenibile) corona Luigi Viaggiano, giovane ragazzo di San Prisco, vincitore tra oltre duemila e cinquecento partecipanti. Presentato da Jody Cecchetto e con special guest Vincenzo Schettini, noto sui social come “La fisica che ci piace”, la provincia di Caserta trionfa con le idee della rectenna e della cella di Peltier

CASERTA (alfonso centore)- “Caserta (o meglio dire San Prisco) città della scienza”, così possiamo riassumere l’impresa di Luigi Viggiano, giovane diciottenne e studente presso il Liceo Garofano di Capua, che dal suo piccolo si è trovato sul tetto di uno dei concorsi di ricerca scientifica sostenibile più importanti d’Italia, il “MOB”, che alimenta il progresso della mobilità secondo i canoni dell’Agenda 2030 stabilita dall’ONU.

Passando per le selezioni di oltre 2500 concorrenti, avvenute nel 2023, e varie prove intermedie che hanno portato il nostro Luigi a competere tra i primi quindici in nazione, il successo è arrivato lo scorso 11 maggio, grazie alle presentazioni di progetti sulla Rectenna e la Cella di Peltier.

Brevemente, la prima si colloca come uno strumento capace di captare onde elettromagnetiche presenti nell’ambiente esterno e trasformarle in energia elettrica, rendendola applicabile all’interno di un veicolo al posto dei comuni motori termici o elettrici, favorendo i costi di consumo.

La seconda, invece, non è altro che un piastra che sfrutta le differenze di temperatura, che si vengono a creare tra la facciata superiore e quella inferiore, per produrre energia. Allo stesso modo, anche quest’ultima è una soluzione applicabile a gran parte degli autoveicoli per garantire uno sviluppo sostenibile.

L’intero progetto MOB è stato sostenuto e presidiato da varie personalità di spicco sui social, e non solo: tra tutti Jody Cecchetto che ha vestito i panni di presentatore dell’evento durante tutto il suo svolgimento nelle fasi finali, tenutesi all’Unipol Auditorium di Bologna nella data che indicata poc’anzi. Presente anche Vincenzo Schettini, meglio conosciuto come “La Fisica Che Ci Piace” sui profili social, per sostenere e supportare le idee dei concorrenti e Giovanni Mori, ingegnere ambientale e candidato alle prossime elezioni europee.

Noi di CasertaCe siamo riusciti a strappare una breve dichiarazione dal nostro vincitore, che di seguito alleghiamo:

“È stata già una grande sorpresa essere selezionato al primo step tra i primi 15 su oltre 2500 partecipanti, figurati raggiungere il 1° posto. Grazie al progetto MOB ho vissuto un’ esperienza unica, impegnativa ma estremamente gratificante. Per il risultato raggiunto devo tantissimo ai miei amici ed ai miei professori che mi hanno sostenuto. Un particolare ringraziamento và alla mia famiglia che mi ha sempre spinto a continuare e a fare del mio meglio. Dedico a loro questo importante risultato.”

L’unico limite per Luigi, al momento, risulta essere l’applicazione pratica, in quanto le sue idee scientificamente valide necessitano di potenzialità di applicazione, realizzabile solo attraverso finanziamenti esterni in quanto i costi per produrre e sperimentare certi macchinari sono particolarmente esigenti, specie per un giovane studente.