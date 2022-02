LA CHIESA CONTRO IL COMUNE DI AVERSA. Ecco cosa hanno deciso i giudici sul risarcimento danni da 200 mila euro

S/ La sede della Caritas invasa da liquami e la falla nel condotto fognario

AVERSA – Si sono ritrovati dinanzi alla corte di Appello di Napoli il comune di Aversa e la diocesi normanna.

La motivazione è da rintracciare in un allagamento che aveva causato dei danni dal valore di oltre 200 mila euro ai locali di via San Domenico che ospitano la Caritas. La Diocesi di Aversa chiaramente ha fatto richiesta al comune di Aversa di trovare la falla all’interno della condotta fognaria, la falla che aveva provocato la non piacevole situazione di trovarsi, per quanto riguarda la curia, una parte dell’immobile invaso da fango e liquami.

I controlli poi effettuati dall’ufficio tecnico comunale hanno portato all’individuazione del problema, da rintracciarsi in un danno procurato la condotta fognaria all’interno del ex caserma dei vigili del fuoco, struttura praticamente attaccata alla sede della Caritas di Aversa. Per questo motivo la corte di Appello ha ritenuto non colpevole il comune, ascrivendo la responsabilità alle imprese che avevano operato i lavori che quindi saranno costretti a risarcire i danni alla diocesi.