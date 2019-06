La Chiesa piange Don Antonio, muore il prete dei carcerati - CasertaCE

SAN TAMMARO (k.k.) – Questa mattina un lutto ha colpito la Diocesi di Capua. È venuto a mancare don Antonio Iadicicco, 51enne originario di San Tammaro.

Don Antonio, da molti anni malato di SLA, era cappellano del carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Fu ordinato sacerdote il 24 ottobre 1998 dall’arcivescovo monsignor Luigi Diligenza.

Vogliamo ricordarlo così con una delle ultime immagini che lo ritrae durante la celebrazione dell’Eucarestia presso la chiesa Santa Maria Assunta in Cielo di Cancello ed Arnone in occasione della ricorrenza della Madonna di Lourdes protettrice degli ammalati. Nonostante la sclerosi lo limitasse in tante cose don Antonio non si è mai dato per vinto. È stato e sarà per tanti simbolo di amore e penitenza in un mondo che non conosce più tali sentimenti.