La città piange Pina, muore infermiera dell’ospedale di Aversa e madre amorevole

Madre di 4 figli e stimata infermiera 49enne

CESA (Lidia e Christian de Angelis) – Si è spenta stamani, a soli 49 anni, la dolcissima Giuseppa Villano. La donna viveva a Cesa ed era una eccellente infermiera presso l’Asl di Napoli. Sposata con Luigi Balivo, titolare del Bar Ducale Caffè, hanno cresciuto 4 splendidi ragazzi, Pietro, Andrea, Sara e Luisa. La salma della donna giungerà dall’ospedale di Aversa verso il cimitero di Cesa, dove avverrà la benedizione alle 11:00 di domani 2 maggio.

La figlia Sara scrive: “Non servono parole..❤⚓Ti amo tanto❤❤”.

Il figlio Andrea “Mamma sarai sempre nel mio cuore. Ti ricorderò per sempre come la persona speciale che eri. Insieme per sempre”.