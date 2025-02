La consulta ambientale di MARCIANISE: “Il nostro impegno sul territorio per la salvaguardia dell’ambiente e dei cittadini”

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

MARCIANISE (COMUNICATO STAMPA) – Con la deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 15/02/2021 e successiva determina n.127 del

20/03/2024 , viene istituita presso il comune di Marcianise la Consulta Ambientale.

Fanno parte della Consulta le associazioni regolarmente iscritte all’albo delle associazioni che

hanno indicato come area tematica di interesse l’ambiente:

Marcianiseinbici; Risvegli Culturali; Vivicittà; Archeoclub d’Italia-Marcianise; La Tavola Rotonda;

Marcianise Vale; APS Pro Loco Marcianise; Comitato Fuochi ; ZTL; Laudato Si; Associazione

Nazionale per la tutela ambientale ANTA.

La Consulta Ambientale è l’organo consultivo e di proposta dell’Amministrazione Comunale in

materia ambientale, rappresenta un’importante sede di partecipazione, confronto e scambio di

informazioni tra soggetti aventi scopi di tutela dell’ambiente e della natura, di promozione ed

educazione alla sostenibilità ambientale, con sede nel territorio comunale ed operante su di esso.

In

Decoro urbano • Verde Pubblico.

Le attività svolte nell’ambito della Consulta sono a titolo gratuito e non prevedono la

corresponsione di alcun gettone di presenza o rimborso spese.

Ci riuniamo con cadenza mensile nella casa comunale, presentando come ordine del giorno punti

precedentemente stabiliti nelle varie riunioni e incontri tra le associazioni che ne fanno parte.

Intenso e costante è il nostro impegno sul territorio per la salvaguardia dell’ambiente e dei

cittadini, un territorio contaminato, martoriato e violentato negli anni nell’indifferenza delle

istituzioni, che ha generato un grave inquinamento ambientale, malattie e sofferenze.

Vogliamo essere l’anello di congiunzione tra i cittadini e l’amministrazione comunale sulle

tematiche ambientali, pronti ad intervenire in vari ambiti per la tutela del territorio.



particolare la Consulta Ambientale si esprime sulle seguenti tematiche: • Tutela e valorizzazionedelle risorse naturali; • Salvaguardia della biodiversità; • Tutela del paesaggio, del suolo, delterritorio e degli habitat; • Tutela della fauna selvatica e benessere degli animali in città; • Qualitàdell’aria; • Mobilità sostenibile; • Qualità dell’acqua e risparmio idrico; • Inquinamento; •Risparmio e Produzione energetico • Fonti rinnovabili e alternative di energia; • Ciclo integratodella gestione dei rifiuti; • Promozione, informazione ed educazione ambientale; • Stili di vitasostenibili; • Consumo consapevole; • Tutela della salute pubblica; • Tutela dei Beni Comuni